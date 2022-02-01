يونيسف: الملايين في إثيوبيا يحتاجون لمساعدات بعد الجفاف

يحتاج أكثر من 8ر6 مليون شخص في مناطق السهول في إثيوبيا إلى مساعدات إنسانية خلال الأشهر المقبل بسبب تأثرهم بالجفاف المنتشر.



وتأثر 6 من بين أقاليم البلاد بالجفاف، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف).



وتقول الوكالة الأممية إن الجفاف استمر لثلاثة مواسم كان من المفترض ان تكون ممطرة، متسببا في جفاف الآبار، ونفوق الماشية وإتلاف المحاصيل.



وقالت اليونيسف إن المناطق الأكثر تضررا هي أوروميا والصومال في الجنوب.



ويستضيف الإقليمان حوالي 225 ألف طفل يعانون من سوء التغذية وأكثر من 100 ألف امرأة حامل أو مرضعة، وجميعهن في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.



ويمكن أن تفاقم الأزمة من مشاكل الدولة التي يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة، حيث يتعرض الملايين في إقليم تيجراي شمالي البلاد لخطر المجاعة وسط صراع بين المقاتلين بالإقليم وقوات مدعومة من الحكومة المركزية.