تونس: استئناف الرحلات البحرية بدءا من مارس المقبل

أعلنت وزارة السياحة التونسية اليوم الاثنين، استئناف الرحلات البحرية نحو الوجهة التونسية بدءا من آذار/مارس المقبل بعد نحو عامين من التوقف.

وأفادت الوزارة في بيان لها عقب اجتماع أن أولى الرحلات ستكون يوم 23 آذار/مارس بينما توقعت قدوم 38 رحلة على امتداد عام 2022 في حال تحسنت الأوضاع الصحية المرتبطة بوباء كورونا عالميا وعدم تصنيف تونس ضمن القائمة الحمراء.

وتضررت حركة الرحلات البحرية بشكل خاص منذ الهجمات الإرهابية الدامية التي شهدتها تونس عام 2015 وكان من بين ضحاياها سياح قدموا في رحلات بحرية إلى متحف باردو الذي كان هدفا لإحدى هذه الهجمات.

وقال وزير السياحة محمد المعز بلحسن "هذه الرحلات تساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية خاصة على مستوى الصناعات التقليدية والنقل السياحي وكذلك المتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم وغيرها من الأنشطة السياحية والثقافية والاقتصادية".

وتسبب وباء كورونا في ركود غير مسبوق لقطاع السياحة بشكل عام منذ 2020 بعد أن حقق أرقاما قياسية في 2019 باستقطابه أكثر من تسعة ملايين سائح.