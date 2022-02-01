الشرطة الألمانية تعلن عدم العثور على أسلحة في مدرسة تردد أن مسلحا دخلها

أعلنت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن عملية التفتيش في مدرسة أوتو-هان بمبانيها السبعة لم تسفر عن وجود أسلحة وذلك بعدما تردد أن شابا مسلحا تمكن من دخول هذه المدرسة.

وأضافت المتحدثة، أن مباني المدرسة الواقعة في منطقة هامبورج-ينفلد بمدينة هامبورج ستخضع للتفتيش مرة أخرى عندما يغادر التلاميذ المدرسة.

كانت الشرطة هرعت بقوات كبيرة إلى المدرسة ظهر اليوم لاحتمال أن يكون شاب مسلح قد دخلها، وقام أفراد شرطة يحملون بنادق رشاشة بتطويق المباني المدرسية على نطاق واسع.

كانت التصريحات الأولى للشرطة أفادت بأن أجهزة الأمن تتوقع أن الشاب، الذي تردد أنه كان يحمل سلاحا ناريا، تمكن من دخول المدرسة.

وبعد ذلك بوقت قصير، غردت الشرطة عبر موقع تويتر أن من غير الواضح ما إذا كان المسلح المراقب قد دخل المبنى بالفعل أم أنه كان في اتجاهه صوب مبنى المدرسة ثم مر من جانبها.

وقالت الشرطة إن "وحدات خاصة تقوم حاليا بتفتيش المباني المدرسية كإجراء احترازي".

وناشدت الشرطة أولياء الأمور الذين توجهوا إلى المدرسة يعتريهم القلق، التواجد في مكان تجمع أولياء الأمور في ساحة ركن السيارات "وهناك ستتلقون الرعاية من قوات الشرطة طوال فترة تطويق المبانى المدرسية".

يذكر أن عدد تلاميذ مدرسة "أوتو-هان" التي تضم قسما للتعليم الثانوي يبلغ نحو 1500 فتى وفتاة.