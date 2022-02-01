نائب رئيس تيار المستقبل: لن نقدم الدعم لبهاء.. وملامحه فكره غير واضحة لنا

أكاديمي لبناني: بهاء الحريري له خبرة بالسياسة ولكن أمامه تحديات صعبة

قبل أشهر قليلة من انعقاد الانتخابات النيابية في لبنان، وفي ظل جو سياسي غير مستقر، أعلن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وزعيم تيار المستقبل، يوم الاثنين الماضي، تعليقه لعمله السياسي، وانسحابه هو وقيادة تيار المستقبل من الانتخابات المقرر لها مايو المقبل.

وختم الحريري، بالقول: "قبل 17 سنة قالها الرئيس الحريري (والده رفيق الحريري والذي اغتيل في فبراير 2005) واليوم أقولها: أستودعكم الله لبنان الحبيب".

ولم يكن ختام الحريري بجملة من كلمات والده، معناها بأن رغبة كل" آل الحريري" هي الابتعاد عن السياسة اللبنانية ولو بشكل مؤقت.

فبعد أيام قليلة من قرار الحريري، أعلن شقيقه الأكبر بهاء الدين موقفا معاكسا تماما، فهو أبعد عن الحياة السياسية من شقيقه الذي بدأ المشوار مبكرا بعد اغتيال والده، وتولى رئاسة الحكومة في ثلاث مرات بدأت مع عام 2009؛ لكن جاءت رغبة بهاء الحريري، في الوقت الراهن بالدخول للساحة السياسية، وأعلن، الجمعة الماضية، ذلك بقوله "سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها".

وتثير تلك الخطوة، عددا من الأسئلة حول مستقبل بهاء الدين الحريري السياسي، وهل يملك المقومات الكافية لهذا القرار.

يقول مهند الحاج علي، الكاتب الصحفي والباحث السياسي اللبناني، إن بهاء لا يملك من الشعبية ما يخوله بالدخول في معترك السياسة، وخلافة شقيقه بزعامة شقيقه في تيار المستقبل.

ويضيف لـ"الشروق"، أن ما يصعب الأمر عليه، أن سعد الحريري لم ينسحب من الحياة السياسة كلية، بل علق عمله ولم يشارك بالانتخابات، والتي في ظني سيتم تأجيلها ولن تنعقد.

أما عن العائق الأصعب، ذكر الحاج علي، أن تاريخ بهاء به نقاط سلبية ضد شقيقه؛ فقد تخلى عنه وقت أن كان محتجزا بالخارج في عام 2017، وهذا التخلّي، على حد وصفه، ليس مقبولا من طبيعتنا العربية واللبنانية؛ لذا أرى أنه لن يحظى بأي دعم من قبل "تيار المستقبل".

وبالتواصل مع مصطفى علوش، نائب رئيس تيار المستقبل، أكد ذلك في تصريحات لـ "الشروق"، وقال إن بهاء الحريري شخصية مجهولة بالنسبة لنا، فلا دعم ولا تأييد له من قبل التيار، ولا يوجد أي مبرر لهذا الدعم.

وأضاف علوش، أن قيادات التيار المستقبل لها نفس الموقف، ولو أراد سعد الحريري أن يخرج، فليس من الضرورة أن يخلفه شقيقه، فهناك من المناضلين بالتيار سيكونوا في القيادة.

وأوضح علوش أسباب عدم الدعم، بأن قرار بهاء غير واضح المعالم حيث إن السياسة لا تخاض عبر تطبيقات الإنترنت، نحن نعتبر مشوار الأب (رفيق الحريري) هو التحرك على الأرض، والذي كلفنا الكثير من أرواح والأموال.

وذكر أنه بالمقارنة بين موقف الشقيقين؛نجد أنه بينما كان بهاء يكاثر ويضخم ثروته، كان سعد ينفق من أمواله.

واختتم، بأن "بالنهاية عليه أن يقدم مشروعه وفكرته وخياراته السياسية والاقتصادية مع أني لست متفائلا"، على حد وصفه.

من جهة أخرى، يعتقد الدكتور مكرم رباح، الأستاذ بالجامعة الأمريكية في بيروت، أن قرار الحريري بالانسحاب لم يكن هو الصواب، فهو جزء من المشكلة، ولا يجب أن ينسحب بتلك الطريقة، التي أراد أن يوحي بها أنه تعرض للظلم، رغم أنه في عمق مسؤولية المشكلة الأكبر وهي "تدخل الأطراف المدعومة من إيران".

وعن قرار بهاء، يقول رباح لـ "الشروق" بأنه لا يعتبره وجها سياسيا جديدا، فهو موجود على الساحةالسياسة منذ عدة سنوات، ولن يتوقف نجاح مستقبله السياسي من عدمه على تلقي الدعم من تيار المستقبل، الذي بات بعيدا تماما، فهو من يملك ذلك من خلال أدائه السياسي، وتحقيق ما يحتاجه الشعب اللبناني.

وتابع رباح، بأن المشكلة والتحدي الأهم هي الوقوف ضد "هيمنة السلاح"، (بمعنى وجود أطراف مسلحة غير الجيش اللبناني) والذي يتطلب مواجهة شعبية وسياسة على أعلى مستوى؛ لأن الطبقة الحاكمة الحالية مستفيدة منه.

وأكد أن إجراء الانتخابات دون نزع السلاح سيجعلها بلا معنى.