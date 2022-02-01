بيسيرو: رحيلي عن الأهلي خطأ كبير

صرح البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للنادي الأهلي السابق، ومنتخب نيجيريا الحالي، بأنه كان يتمني الاستمرار في قيادة القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي، في تمام السادسة والنصف بالخامس من فبراير المقبل، في مباراة ثأرية بعدما فاز الفريق المكسيكي عليه خلال المشاركة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية بنتيجة 5-1.

وكان بيسيرو تولي الإدارة الفنية في الأهلي، موسم 2016-2017، إلا انه قرر الرحيل لتدريب فريق بورتو البرتغالي، مع دفع قيمة الشرط الجزائي والرحيل بشكل ودي.

وقال بيسيرو في تصريحات عبر قناة "الحياة": "ربما كنت أفكر أن أكون مستمرًا مع الأهلي، واخذت القرار منذ زمن بعيد، كنت أريد تدريب فريق بورتو العظيم ويضم لاعبين رائعين، وكانوا لديهم إصرار أن أتولى الإدارة الفنية للفريق البرتغالي".

وأضاف: "كان الأفضل أن استمر مع الأهلي لموسم محلي وإفريقي، كان رحيلي عن الأحمر خطأ كبير".

واختتم: "افتقد الوقت الذي قضيته في الأهلي وكنت أتمنى أن أقضى وقت أكثر، الأهلي فريق رائع جدًا وهو بطل إفريقيا، ويضم لاعبين جيدين جدًا، وممن الممكن أن يتقدم في كأس العالم للأندية".