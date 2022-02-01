بلينكن للافروف: أمريكا ترغب في مواصلة الحديث عن الأمن

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لمتابعة الرد الأمريكي المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية، وفقا للخارجية الأمريكية.



وشدد بلينكن على رغبة الولايات المتحدة في مواصلة الحوار المهم مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المشتركة، في إطار ثنائي ومعا إلى جانب الحلفاء والشركاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة تجاه سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى حق جميع الدول في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها.

وحث بلينكن روسيا على خفض التصعيد الفوري وسحب القوات والمعدات من على حدود أوكرانيا.



وأكد أن المزيد من التوغل في أوكرانيا ستتم مقابلته بعواقب سريعة وشديدة، وحث روسيا على سلوك الطريق الدبلوماسي.



وتوترت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على خلفية اتهامات بأن موسكو تحشد قوات على الحدود لغزو أوكرانيا. غير أن روسيا نفت ذلك وبررت حشد القوات يتم داخل اراضيها بسبب قيام الناتو بتعزيز وجوده في أوكرانيا الذي تعتبره تهديدا لأمنها.