البحيرة: تطوير ٤٣ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليارا

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الأعمال متواصلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشار المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحافظة تٌولي اهتماما بالغا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بالجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدا أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروعا في شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي ٤٣ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٤٠ تابعا.

وأكد على حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"؛ للوقوف على سير وانتظام العمل بالمشروعات، متابعًا أن عدد من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشا، وهم مدرسة الشهيد فتحي شحاتة الابتدائية - مراكز شباب (المثلث - القاهر - أبو اليسر - الأولى ناصر - القرية الرابعة - الكفاح - العزيمة)، وكذا الوحدة الصحية بالكفاح - ومجمع خدمات الشجاعة - خطوط شبكة الانحدار بقرية الشجاعة - وأعمال توسعة طريق زاوية صقر - ومجمع خدمات آدم بمركز أبو المطامير.

وتابع: "وحدة التضامن الاجتماعي - المجمع الزراعي - المجمع الخدمي - مبنى صالة الأنشطة بدمسنا مركز ابو حمص"، وتوصيل خطوط الانحدار بمحطة رفع بقرية توفيق الحكيم- الوحدة الصحية بقرية حرارة - خطوط الانحدار بقرية عكاشة - مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الابقعين المقام على مساحة ٢٠٠٠ متر بمركز حوش عيسى، بجانب الانتهاء من تشطيب المبنى الإداري لمركز شباب نفرة بسنهور - المجمع الزراعي ووحدة الإسعاف - مجمع الخدمات بقرية نديبة - بمركز دمنهور.