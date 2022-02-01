ميدو مدافعا عن إيتو بعد تصريح الحرب: لم يقصد منتخب مصر

علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مقطع الفيديو المنتشر لصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والذي كان يوجه فيه حديثه للاعبي وأعضاء المنتخب الكاميروني لكرة القدم، عقب الفوز على منتخب جامبيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بنتيجة هدفين دون رد لصالح أصحاب الأرض.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «ما قاله إيتو للاعبي المنتخب طبيعي وكان يحدث معنا من رؤساء اتحاد الكرة ورؤساء البعثات المرافقين لنا في البطولات، لا يوجد مشكلة بحديث إيتو في عرف كرة القدم طالما لم يتطرق للحديث عن الفنيات وهذا كان يحدث معنا».

واختتم ميدو حديثه قائلا: «بعض الأشخاص»هيعمل قصة«من الفيديو، على الرغم أن مقطع الفيديو لا توجد به إساءة، خاصة أن حديث إيتو جاء قبل مباراة منتخب مصر مع المنتخب المغربي بـ24 ساعة».

وحرص صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على الاجتماع بقائمة المنتخب الأول قبل مواجهة منتخب مصر المقرر لها الخميس المقبل.

وقال إيتو لـ فنسنت أبوبكر وزملائه في مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون، لكنها ستبقى الحرب، كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس استعدوا بنفس العقلية».

ومن المفترض أن يلتقي الأسود مع الفراعنة في مباراة قوية، الخميس المقبل، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.