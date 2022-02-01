أظهرت لعبة ووردل وشهرتها المتزايدة استعادة الكثيرين لشغف قديم بالكلمات المتقاطعة خلال حالة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا، إذ أصبحت اللعبة التي ظهرت أكتوبر الماضي حديث كثير من منصات التواصل الاجتماعي، وليكون أحدث أدلة نجاحها إقدام صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية علي شرائها لمنح جمهورها من محبي الكلمات المتقاطعة فرصة إشباع شغفهم من اللعبة المبتكرة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن جوناثان نايت مدير نيويورك تايمز، قوله بأن اللعبة نجحت في أمر لم تحرزه ألعاب كثيرة وهي أن تجمع الناس على اهتمام واحد وأن تجذب الفكر العام نحوها.

ويقول جوشووردل المهندس المبتكر لللعبة في تعليقه على شراء نيويورك تايمز لللعبة، إنه على ثقة بأن صحيفة تحترم قرائها مثل نيو يورك تايمز ستساهم في تقدم اللعبة وتطورها.

وتقوم اللعبة على منح اللاعب 6 محاولات لتخمين كلمة من 5 أحرف يتم تغييرها يوميا وكانت معدة بالأساس من قبل ووردل لتسلية صديقته.

ويقول ووردل للجارديان، إنه لم يتوقع الاكتساح الذي حققته اللعبة والذي أشعره بمسؤولية ثقيلة نحو محبي اللعبة لم يكن في انتظار تحملها، مضيفا أن الأمر يصيبه بالتوتر.

وفي تعليق له يقول ويل شورتس رئيس تحرير قسم الكلمات المتقاطعة بنيويورك تايمز، إن اللعبة تمتاز بقصر فترة اللعب وهو ما يتوافق وأسلوب تفكير الجيل الجديد الذي لا يستطيع التركيز فترات طويلة.

ويقول الكاتب الأمريكي براندن تيلر، إن أعوام من الإغلاق كانت كفيلة لإعادة شغف الناس بأمور قديمة إبان العصر البريء قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود اهتمام متصاعد بالألعاب التي تعتمد على علوم الرياضيات واللغة في أوج عصر الرقمنة.

وعبر الكثير من محبي اللعبة عن قلقهم حيال وضع سعر اشتراك للعب على غرار الكلمات المتقاطعة المعتادة للصحيفة وخسارة اللعبة ولكن كل من الصحيفة وردل أكدا بمجانية اللعبة ومجانية الحصول على نتيجة اللعب.