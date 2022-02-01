حفل فني لفرقة قصر التذوق للموسيقى العربية بمركز جزويت الإسكندرية

أقام مركز الجزويت الثقافي، مساء اليوم الاثنين، حفلا فنيا لفرقة قصر التذوق للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، وذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات تراث الموسيقى العربية والغناء الشرقي الأصيل في قوالب متنوعة من أدوار وموشحات وطقاطيق، في محاولة لعمل مزيج من الأصالة المعاصرة، إلى جانب مجموعة متنوعة من أغنيات الفرقة وألحانها الخاصة.

من ناحية أخرى، نظم مركز الجزويت الثقافي ندوة للدكتور مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، ضمن برنامج الصحة النفسية، ناقشت كيفية التعامل مع المشاعر السلبية وضرورة تقبلها، وخلق تجارب جديدة وقوية للتغلب عليها وتقدير الذات.

أُقيمت الفعاليات وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام 1953 داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.