القوى العاملة: تعيين 6303 شباب في الشرقية خلال شهر ديسمبر الماضي

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6303 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 43 من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 313 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2863 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة، و122 حالة غلق إداري، والمشاركة في 80 قياسا ميدانيا ومراجعتها لـ32 منشأة، وعمل 43 حالة تحكيم طبي، ومتابعة 4 حوادث جسيمة، ومنح 9 تراخيص لمنشآت.

وفى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 947 منشأة، وأسفر عن تحرير 252 محضرا، فضلاً عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 13 محضرا لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى بحث 400 شكوى للشباب من ذوي القدرات والرد عليها.

وأضاف أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 225 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 291 تفويضا ووكالة لشركات بها 433 فرصة عمل.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، فقد قامت المديرية بصرف 20 منحة مولود جديد، و9 منح زواج، ومنحتي وفاة أحد الأقارب، وصرف منحة وفاة عامل، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، ليصل إجمالى ما تم صرفه 115 ألف جنيه لـ39 عاملا.

وأشار إلى أنه تم استلام 3 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، واستخراج ترخيص لأول مرة، وتجديد ترخيص وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.