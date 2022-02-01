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نائب محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير الأعمال

محمد عبد الناصر
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 2:32 م

فوزى: دهان الأرصفة بشارع معمل الصابون والإمام الحسيني
تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، أحياء المنطقة؛ لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

وقد مر بحى الأميرية لمتابعة أعمال مشروع المياه والصرف الصحي بعمارات الشركة السعودية بحى الأميرية، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروع وإعادة الشيء لأصله فى أسرع وقت.

كما زار فوزى، اليوم الثلاثاء، حى روض الفرج، وتابع حملة بنطاق الحى أسفرت عن إزالة حواجز حديدية وكوتش من شارع طوسون بحى روض الفرج، مؤكدًا على التصدي لأعمال البناء المخالفة، وتحويل المخالفين للنيابه العسكرية بعد تحرير محاضر ضددهم.

ووجه برفع كفاءة الشارع والاهتمام بمنظومة التطوير والنظافة أمام المواطنيين، لافتًا إلى دهان الأرصفة بشارع معمل الصابون والإمام الحسيني بالخطة الاستثمارية بعد الانتهاء من الرصف.

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