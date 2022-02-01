 محكمة صومالية تقضي بإعدام متهمين بالانتماء إلى مليشيا الشباب رميا بالرصاص - بوابة الشروق
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محكمة صومالية تقضي بإعدام متهمين بالانتماء إلى مليشيا الشباب رميا بالرصاص

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 3:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 3:15 م

أصدرت محكمة القوات المسلحة بولاية بونتلاند الصومالية، اليوم الثلاثاء، أحكاما متفاوتة ضد عناصر متهمين بالانتماء إلى مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن أربعة من الشبكة المكونة من ستة أعضاء حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص، بينما حكم على الاثنين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 20 و 30 سنة.

وقالت المحكمة إن الشبكة ارتكبت عدة جرائم قتل في مدينة غالكعيو بين عامي 2017 و 2021، وأعطت المحكمة للمتهمين استئنافًا لمدة 30 يومًا لتعيين محامين لهم إذا لم يكونوا راضين عن الحكم.

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