 النمسا تسجل 27 ألفا و411 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 27 ألفا و411 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

فيينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 9:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 9:31 ص

سجلت النمسا 27 ألفا و411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و855 ألفا و578 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و103 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 17 مليونا و568 ألفا و465 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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