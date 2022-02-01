إندونيسيا ترفع الحظر على صادرات الفحم

أعلنت وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر المفروض على صادرات الفحم اعتبارا من اليوم وفقا للقواعد المعلنة.

كانت الحكومة الإندونيسية قد فرضت حظرا على تصدير الفحم اعتبارا من أول يناير الماضي؛ بهدف توفير الإمدادات لمحطات توليد الطاقة المحلية في ظل ارتفاع أسعار الفحم عالميا نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أنه يمكن لمصدري الفحم الذين يقومون بالوفاء بالالتزامات المحلية تجاه الحكومة وعلى سداد الغرامات المقررة، استئناف تصدير شحناتهم إلى الخارج.