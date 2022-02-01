 ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 24 شخصا - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 فبراير 2022 9:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 24 شخصا

برازيليا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 9:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 9:43 ص

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية (ساو باولو) البرازيلية إلى 24 شخصا.

وذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عمال الإنقاذ يواصلون جهودهم لانتشال جثث الضحايا من أسفل الأنقاض، مشيرة إلى أن الفيضانات أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.

وأضافت القناة أن "جواو دوريا" حاكم ولاية "ساو باولو" تفقد المناطق المتضررة جراء الفيضانات بواسطة هليكوبتر، وأعلن عن مساعدات مالية تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليون دولار للمدن المتضررة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك