ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 24 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية (ساو باولو) البرازيلية إلى 24 شخصا.

وذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عمال الإنقاذ يواصلون جهودهم لانتشال جثث الضحايا من أسفل الأنقاض، مشيرة إلى أن الفيضانات أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.

وأضافت القناة أن "جواو دوريا" حاكم ولاية "ساو باولو" تفقد المناطق المتضررة جراء الفيضانات بواسطة هليكوبتر، وأعلن عن مساعدات مالية تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليون دولار للمدن المتضررة.