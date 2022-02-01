 السنغال.. متمردون يقتلون 4 جنود ويحتجزون 7 رهائن - بوابة الشروق
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السنغال.. متمردون يقتلون 4 جنود ويحتجزون 7 رهائن

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 11:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 11:00 ص

أعلن الجيش السنغالي، أن متمردين قتلوا 4 جنود واحتجزوا 7 آخرين كرهائن في غامبيا، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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