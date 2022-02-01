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أعلن الجيش السنغالي، أن متمردين قتلوا 4 جنود واحتجزوا 7 آخرين كرهائن في غامبيا، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.