أعلن الجيش السنغالي، أن متمردين قتلوا 4 جنود واحتجزوا 7 آخرين كرهائن في غامبيا، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.