كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

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أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 18 ألفا و 343 إصابة جديدة بفيروس كوورنا.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 864 ألفا و42 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 17 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6772 وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة التي تخضع للعلاج بسبب الإصابة بكورونا عند 272 حالة .

وحتى اليوم الثلاثاء، تلقى 25ر27 مليون شخص أو 1ر53 % من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 44 مليون شخص، أي نسبة 86 % من سكان البلاد.