انطلاق الدورة الثانية لمحو الأمية فى 4 مراكز بمطروح من خلال مشروع برايد بعد تجهيز 11 فصلا

أعلن الدكتور محمود الأمير المدير التنفيذي لمشروع "برايد" التابع لمركز بحوث الصحراء، انطلاق الدورة الثانية لفصول محو الأمية من خلال مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) الممول من الصندوق الدولي، فى 4 مراكز بعد تجهيز عدد 11 فصلا.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع برايد "تعزيز الموائمة للبيئات الصحراوية"، أن الدورة الثانية تشمل مراكز براني، النجيلة، رأس الحكمة، مركز مرسى مطروح.

ومن أهداف المشروع الاهتمام بتعليم السيدات بصفة خاصة لأن المرأة هي التي تقوم برعاية الأسرة، فكل امرأة أم لأطفال يستحقون الرعاية العلمية في أولى مراحلهم التعليمية، والتي يقع مسؤوليته على المرأة وهو ما يسعى آلية المشروع، من خلال تنمية وتمكين المرأة في المعرفة، لإنشاء جيل على قدر كاف من الاهتمام، بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية بمحافظة مطروح.

وأكدت المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة والمهندسة هالة محمد السيد نائب مدير إدارة تنمية المرأة بمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، على نجاح الدورة الأولى في توصيل الهدف المعني، واجتياز السيدات لمراحل متقدمة من دراسة المنهج المقرر لهن، بالإضافة إلى توفير المستحقات المالية للمدربين المشاركين في التدريس للدورة الأولى.