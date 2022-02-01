 الخطوط الجوية الإثيوبية تسير طائرة بوينج ماكس 737 لأول مرة منذ حادث التحطم - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية الإثيوبية تسير طائرة بوينج ماكس 737 لأول مرة منذ حادث التحطم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 7:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 7:08 م

بدأت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في إعادة استخدام الطائرة "بوينج ماكس 737" بعد مرور ثلاثة أعوام على مقتل 157 شخصا إثر تحطم طائرة من نفس الطراز.

وحلقت أول رحلة للطائرة "بوينج ماكس 737"، اليوم الثلاثاء وكان على متنها ممثلو الصحافة.

وأقلعت الطائرة وهبطت في المطار في أديس أبابا، واستمرت الرحلة نحو أربع ساعات.

وجاء استئناف تحليق الطائرة في أعقاب تحقيقات في حادثين وقعا عامي 2018 و2019 عندما تحطمت طائرتان متماثلتان من طراز "737 ماكس 8" في إندونيسيا وإثيوبيا، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

وقد تم حظر طيران طراز "737 ماكس" لمدة 20 شهرا، الأمر الذي كلف شركة بوينج مليارات الدولارات.


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