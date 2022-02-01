صادرات العراق النفطية تتجاوز 3 ملايين و203 آلاف برميل يوميا الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن متوسط الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي تجاوزت ثلاثة ملايين و203 آلاف برميل يوميا، وأنها حققت إيرادات مالية تجاوزت ثمانية مليارات و270 مليون دولار.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن غالبية الصادرات النفطية تمت من حقول وسط وجنوبي العراق، وكميات محدودة من حقول كركوك الشمالية عبر ميناء جيهان التركي، ذاكرا أن معدل سعر برميل النفط العراقي تجاوز 83 دولارا.

وبحسب مصادر بوزارة النفط العراقية، تعتزم شركة تسويق النفط العراقي رفع صادراتها النفطية لشهر فبراير الجاري إلى ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يوميا.