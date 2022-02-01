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نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، في إنهاء إجراءات ضم أبو بكر حمزة الجمل مهاجم فريق القناة ومنتخب الأوليمبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية عام 2026.

ورحبت اللجنة الفنية والجهاز الفني بإرتداء المهاجم صاحب الـ 19 عامًا قميص الدراويش في ظل القدرات الفنية والتهديفية التي يتمتع بها المهاجم الشاب علي صعيد تسجيل الأهداف.

وأرسل مجلس إدارة النادي خطابا رسميًا لنظيره بنادي القناه من أجل الحصول علي خدمات اللاعب، حيث رحب الأخير بإمكانية إنتقاله في ظل العلاقات الأخوية التي تربط الناديين علي مدار التاريخ.

وأنهي مسئولو النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني واللجنة الفنية ولجنة التعاقدات تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي بعد إنتقاء أفضل العناصر التي ستمثل إضافة فنية للدراويش وتسهم في خروجه من كبوته بشكل سريع.

ويعد اللاعب هو الـ 11 للدراويش في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع كل من البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين والجزائري محمد بن خماسة.