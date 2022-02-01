قررت محكمة جنح مستأنف الوراق تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم بالاعتداء بالضرب واستعراض القوة على شقيقة زوجته فى القضية المعروفة بـ"سيدة الوراق"، على حكم حبسه 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه لجلسة 15 فبراير الجارى للنطق بالحكم.

وكان مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي قد تداولوا الأيام الماضية عبر منصة "فيسبوك"، فيديو يتضمن قيام شخص بالتعدي بالضرب على سيدة، وصفعها متجاهلا كل توسلاتها، ودموع أطفالها الثلاثة التي تتساقط من أجل التوقف عن التعدي، بل كان يستعرض قوته بالتصوير والتلفظ بكلمات غير لائقة، الأمر الذي أثار غضب الجميع، مستنكرين تلك الأفعال، مطالبين، الأجهزة الأمنية، بالتدخل وسرعة القبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبفحص الفيديو، تأكد صحة الواقعة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم واقتياده لديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والتعدي على المجني عليها كما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه، بسبب تدخلها فى الخلافات بينه وبين زوجته.

وباستدعاء المجني عليها، قالت في محضر الشرطة، إن المتهم هو زوج شقيقتها، وسبق تعديه عليها بالضرب، وتهديدها وباقي أشقائها؛ فضلًا عن تحريض زوجها ضدها لتطليقها.

أما عن يوم الواقعة، أوضحت السيدة الثلاثينية، أنها كانت في طريقها لزيارة والدتها، واستقلت "توكتوك" برفقة أطفالها الثلاثة، وفجأة وجدت زوج شقيقتها الذي يدعى "وائل"، بجوارها ممسكًا بسكين لضربها، وعقب محاولات كثيرة من سائق التوكتوك في التدخل لمنع التعدي، فشل، بل كان له نصيب من تلك الضربات، مرددة أن أطفالها كانوا في حالة انهيار تام، ذاكرة أنه طلب من ابنه تصويرها خلال تعديه عليها.

وكشفت السيدة في أقوالها، أنها تعيش في حالة من الرعب الشديد والخوف، منذ أن نشبت الخلافات بين شقيقتها "مها" وزوجها المتهم، فنظرا لسوء خلقه المعروف عنه بالبلطجة، أصبح مصدر رعب لكل أفراد العائلة، خاصة بعد رفع دعوى خُلع ضده من قبل زوجته، مضيفة أنها توسلت إليه وحاولت الإفلات من قبضة يده، قائلة: "قولتله حقك عليا يا وائل.. أنا مليش ذنب، فضل يضربني على وشي، واتعدى عليا قبل كده، وأهلي مكنوش عارفين".

وقضت محكمة جنح الوراق، بحبس المتهم 5 أعوام وتغريمه 20 ألف جنيه، تعويضًا مدنيًا للمجني عليها.

كان بلاغ ورد إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، كما رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، موجهة له اتهامات بالضرب العمدي والسب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، بدليل تمثل في شهادة المجني عليها وكذا ما أكدته تحريات الشرطة.

وتابعت النيابة أن الشرطة تمكنت نفاذا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها.