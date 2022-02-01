الزراعة تناشد المزارعين بضرورة التحول لأساليب الري الحديثة

أجرى الدكتورة علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع القومي لتطوير الري والتحول إلي نظم الري الحديث والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، زيارة إلى محافظة الأقصر وعقدوا ندوة إرشادية للمزارعين لعرض رؤية الدولة لتطوير الري والإدارة المثلى للمياه وأهمية وفوائد تحديث الري.

كما ‏تناولت الندوة مشروع تبطين الترع وتأهيل المساقي ونظم الري الحديث ومصادر تمويلها التي توفرها الدولة من خلال قرض ميسر لمدة عشر سنوات وبدون فائدة وأيضا تقديم الدعم الفني مجانا والرفع المساحي وإعداد التصميمات الهندسية والإشراف على التنفيذ ومتابعته.

وناشد قيادات الزراعة، المزارعين، بضرورة على الاشتراك في منظومة الري الحديثة والتحول من أساليب الري القديمة إلى الأساليب الحديثة نظرا لفوائدها المتعددة من حيث زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يكون له مردود إيجابي على المزارعين.

وأكد قيادات الوزارة، على أهمية الري الحديث في زيادة إنتاجية محصول قصب السكر وبالتالي زيادة إنتاجية السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية، كما تناول الفريق أهمية زراعة القصب بالشتل وفوائده وخطة الدولة لإنشاء محطات لإنتاج شتلات تقاوي القصب

وأجرى فريق تحديث الري زيارة حقلية لمعاينة المساحات التي تم اختيارها للبدء على الفور في إعداد التصميمات الهندسية وطرحها لتأهيل المساقي والمراوي، كما سيواصل فريق تحديث الري بوزارة الزراعة جولته في محافظات الصعيد.