 المشدد 10 سنوات لشخص متهم بحيازة سلاح ناري وإصابة سائق في سوهاج - بوابة الشروق
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المشدد 10 سنوات لشخص متهم بحيازة سلاح ناري وإصابة سائق في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 10:07 م
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وإصابة سائق، بدائرة مركز المراغة.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمدعو "م. ر" تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه "ح. أ" 42 عاما، سائق، حال سيره بالطريق العام فأحدث إصابته.

وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، برىاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهاني صبحي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

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