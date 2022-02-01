التشكيل الرسمي لسيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة بكأس الرابطة

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من كأس الرابطة.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - أحمد محسن - محمود نبيل.

خط الوسط: محمد إبراهيم - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - حسام محمد.

خط الهجوم شادي حسين - مروان عثمان .

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - علاء عطا - محمد حسن - وليد عبد المنعم - محمد توني - ايفانز منساه - بلال السعيداني - جمال السعيد - يوسف عفيفي - مصطفى ميسي