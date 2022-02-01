النرويج تلغي مجموعة من قيود كورونا من بينها مبيعات المشروبات الكحولية

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ألغت النرويج، مجموعة من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) في وقت متأخر مساء اليوم الثلاثاء، ومن بينها قيود تقديم المشروبات الكحولية والحد الأقصى لحضور الفعاليات الرياضية والترفيهية.

كما تحتفل الحانات والمطاعم بانتهاء حظر مبيعات المشروبات الكحولية بعد الساعة 11 مساء.

وسيكون من الممكن استئناف الألعاب الرياضة وغيرها من الأنشطة الترفيهية بشكل كامل بدون قيود.

كما سيتم رفع القيود المفروضة على أعداد الحضور في دور السينما والمسارح والكنائس.

كما قررت السلطات إلغاء الحد الأقصى للمشاركين في التجمعات الخاصة وكذلك طلب خضوع المسافرين الوافدين إلى البلاد لاختبارات للكشف عن فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستور في مؤتمر صحفي في أوسلو إنه سيتم الإبقاء على فرض ارتداء الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام وفي مواقف أخرى يمكن أن تشهد ازدحاما.

وذكر ستور "اليوم، وصلنا أخيرا إلى المرحلة التي نستطيع فيها رفع العديد من تدابير الحماية من العدوى التي كنا نعيش معها خلال الشتاء".

وعلى الرغم من تزايد الإصابات الجديدة، قال ستور إن الحماية التي وفرتها اللقاحات تعني أن النظام الصحي لم يتعرض لضغوط كبيرة.