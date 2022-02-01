 محتجون سودانيون يواصلون إغلاق شريان الشمال.. ومجلس السيادة يوجه بمعالجة السبب - بوابة الشروق
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محتجون سودانيون يواصلون إغلاق شريان الشمال.. ومجلس السيادة يوجه بمعالجة السبب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 1:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 1:00 م

يواصل المئات في شمال السودان، إغلاق طريق "شريان الشمال"، وذلك منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على زيادة تعريفة الكهرباء في المشاريع الزراعية، الأمر الذي يزيد تكلفة الإنتاج.

وعقد مجلس السيادة اجتماعا أمس، وصرحت بعده سلمى عبدالجبار المبارك، عضو المجلس والناطق باسمه، بأن المجلس أكد أهمية الطرق القومية وانعكاسات إغلاقها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ومدى تضرر المواطنين من جراء ذلك.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن المبارك القول إن المجلس وجه بالإسراع في معالجة السبب الأساسي لاحتجاجات طريق شريان الشمال والمتمثل في زيادة سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية.

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