 روسيا: لا نطالب بلغاريا بمغادرة حلف شمال الأطلسي - بوابة الشروق
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روسيا: لا نطالب بلغاريا بمغادرة حلف شمال الأطلسي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 4:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 4:34 م

أوضحت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا، اليوم الثلاثاء، أن مطالبة موسكو لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعودة إلى حدوده عام 1997 لا يعني انسحاب بلغاريا من الحلف.

وقالت ميتروفانوفا، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لم يتم التطرق إلى قضية الدول التي انضمت إلى حلف الناتو بعد انفصال روسيا عن الحلف عام 1997، نحن نتحدث عن انسحاب الوحدات العسكرية والقواعد والأسلحة الاستراتيجية المتمركزة على أراضيها منذ عام 1997، وفي الوقت الحالي لا نتحدث عن بلغاريا".

وأضافت الدبلوماسية الروسية: "نحن نتحدث عن موقف مبدئي بشأن وحدة عسكرية معينة وأسلحة استراتيجية وقواعد موجودة في الإقليم، لا يوجد شيء من هذا القبيل في بلغاريا".

وردًا على سؤال حول مشاكل محتملة في عمليات تسليم الغاز بسبب فرض عقوبات على روسيا، أكدت المبعوثة الروسية أن بلغاريا لن تتأثر بذلك.

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