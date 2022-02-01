نقص الإمدادات يحاصر سوق النيكل في العالم

تزايدت حدة نقص المعروض في سوق النيكل العالمية، حيث استمر تراجع المخزونات في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء، حيث كانت أخر زيادة في المخزون في أكتوبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المشترين دفعوا علاوات كبيرة للحصول على العقود الآجلة التي حل موعد تسليمها.

وجرى تداول العقود الفورية للنيكل بسعر 508 دولار للطن فوق سعر الطن تسليم بعد ثلاثة أشهر، وهي أكبر علاوة يتم تسجيلها من أزمة الإمدادات عام 2007.

وفي حين تركز النقص خلال الشهر الماضي على العقود قريبة المدى، فإن نطاقه الآن اتسع، وهو ما يشير إلى أن السوق تراهن حاليا على استمرار نقص إمدادات النيكل لفترة أطول، مع تزايد الطلب من جانب منتجي الصلب المقاوم للصدأ والبطاريات.

وارتفع سعر النيكل بنسبة 1ر2% إلى 22805 دولارات للطن في تعاملات بورصة لندن.