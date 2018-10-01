قال الدكتور مجدي عاشور، الداعية الإسلامي، إن الإسلام لم يكن ضد الإبداع؛ لأن الإبداع يعني التجديد والاستمرارية والحضارة، وإلا سنظل في بيئتنا الأولى الخالية من التطور.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، نحتاج في بعض الوقت للخيال حتى يتحول فيما بعد إلى واقع.

وأكد الدكتور مجدي عاشور، الداعية الإسلامي، أن الإسلام دين مبدع وكل الديانات تدعو للإبداع، مؤكدًا أن للإبداع شروطًا مهمةً جدًا يأتي في طليعتها الحفاظ على الهوية والثوابت العربية والإسلامية.

وأردف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الثوابت في الدين الإسلامي ويطلق عليها القطعيات تشكل نحو 5 % فقط من الدين والباقي متغيرات مرتبطة بعمل الإنسان اليومي.

واستطرد الدكتور مجدي عاشور، الداعية الإسلامي، أن الهدف الأول من الحج والصلاة والصيام وكل الفروض هو الحفاظ على القيم.

واختتم خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الإبداع والفن غاية بالنسبة للفنان والمبدع، أما بالنسبة للمجتمع وسيلة للتقدم والسعادة والرفاهية والازدهار.

