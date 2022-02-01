 بيراميدز يخوض وديتين استعدادًا للدوري والكونفيدرالية - بوابة الشروق
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بيراميدز يخوض وديتين استعدادًا للدوري والكونفيدرالية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 7:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 7:00 م

قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز خوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة، في إطار الإعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وبدء مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لمشاركة منتخب مصر الأول في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويخوض الفريق مباراته الودية الأولى يوم الجمعة الموافق ٤ فبراير الحالي، أمام نظيره نادي سبورتنج السكندري في الرابعة عصرًا على استاد الدفاع الجوي.

بينما يلعب مباراته الودية الثانية أمام نظيره نادي انبي يوم الاثنين الموافق ٧ فبراير، في الثانية والنصف ظهرا على استاد الدفاع الجوي كذلك.

ويرتبط بيراميدز بخوض أولى مبارياته في دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية يوم ١٣ فبراير الحالي عندما يستضيف شقيقه نادي أهلي طرابلس الليبي على استاد الدفاع الجوي.


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