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مسؤول إيراني: بناء 3 محطات كهربائية بقرض روسي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 6:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 6:49 م

أعلن مسؤول بشركة توليد الطاقة الكهروحرارية الإيرانية أنه سيتم بناء ثلاث محطات عبر قرض روسي بقيمة خمسة مليارات دولار.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المسؤول بهنام خائفي نجاد القول اليوم الثلاثاء إن روسيا وافقت على منح قرض حكومي بقيمة خمسة مليارات دولار، في إطار وثائق التعاون المبرمة مع إیران، وعليه فقد اقترح الجانبان مشاريع مشتركة لتمويلها من القرض المذكور.

وأشار خائفي نجاد إلى أن المشاريع المقترحة في إطار التعاون الروسي الإيراني تشمل ثلاثة مشاريع حاليا تتعلق بوزارة الطاقة، من بينها محطة "سيريك" في محافظة هرمزكان جنوب البلاد لمدة خمس سنوات وبقيمة 2ر1 مليار دولار.

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