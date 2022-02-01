قواعد كوفيد 19 الجديدة في إيطاليا تطبق أيضا على الزوار الأجانب

من المقرر أن تطبق القيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا التي بدأ سريانها اعتبارا من اليوم الثلاثاء في إيطاليا على الزوار الأجانب أيضا.

ولن يحتاج الاشخاص الذين يدخلون إيطاليا من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى والذين يقدمون دليلا على إجراء اختبار سلبي أو شهادة تثبت انهم تعافوا من كوفيد - 19 إلى تقديم اختبار سلبي اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

وبسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى، كان الاختبار إلزاميا للجميع حتى الآن ، بغض النظر عن وضعهم.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، أصبح التطعيم ضد كوفيد -19 إلزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. واعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيجري تغريم الأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين لم يتم تطعيمهم بعد أو لم يتلقوا جرعة ثانية أو جرعة معززة على الرغم من وجود فرصة للقيام بذلك ، مبلغ 100 يورو (112 دولارا).

ومن المقرر أن يظل هذا الإجراء ساريا حتى 15 حزيران/يونيو وينطبق على جميع المقيمين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بمن فيهم المواطنين الأجانب.

واعتبارا من 15 شباط/فبراير ، سيُطلب من هذه الفئة العمرية أيضا تقديم دليل على التطعيم أو الشفاء، في أماكن العمل مع الاضطرار إلى العمل عن بعد اذا لم يتم التمكن من القيام بذلك .

ويمكن للموظفين تحت سن 50 عاما أيضا تقديم نتيجة اختبار سلبية. ويواجه المخالفون لهذه الإجراءات غرامات تتراوح بين 600 و1500 يورو.

وفي إيطاليا البالغ عدد سكانها نحو 60 مليون نسمة، تم تطعيم 81% من إجمالي السكان ضد كوفيد 19.