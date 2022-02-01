وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث بالجزائر

تسبب حادث مرور وقع في ولاية ورقلة الجزائرية، صباح اليوم الثلاثاء، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.

وبحسب بيان لمصالح الحماية المدنية الجزائرية، تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لولاية ورقلة في الساعة 06 و27 دقيقة؛ على إثر ‎حادث مرور يتمثل في اصطدام بين ‎حافلة، شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.

وأوضح البيان أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 49، النقطة الكيلومترية 109، بلدية ورقلة وأسفر عن وفاة 5 أشخاص كحصيلة أولية وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، مضيفا أن عملية الإنقاذ والتدخل لا تزال متواصلة.