وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث بالجزائر

تسبب حادث مرور وقع في ولاية ورقلة الجزائرية، صباح اليوم الثلاثاء، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.
وبحسب بيان لمصالح الحماية المدنية الجزائرية، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية ورقلة في الساعة 06 و27 دقيقة؛ على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلة، شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.
وأوضح البيان أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 49، النقطة الكيلومترية 109، بلدية ورقلة وأسفر عن وفاة 5 أشخاص كحصيلة أولية وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، مضيفا أن عملية الإنقاذ والتدخل لا تزال متواصلة.