تقرير: مستشاروا ترامب صاغوا أمرين تنفيذيين لمصادرة معدات التصويت خلال انتخابات 2020

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر متعددة، أن مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صاغوا نسخة معدلة من أمر تنفيذي كان سيوجه وزارة الأمن الداخلي لمصادرة ألات التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وفي شهر يناير الماضي، حصلت صحيفة "بوليتيكو" الامريكية، على مسودة أمر من إدارة ترامب كان من شأنه أن يأمر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بمصادرة ألات ومعدات التصويت.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه يوجد نسختان من نفس الوثيقة (إحداهما لوزارة الدفاع والأخرى لوزارة الأمن الداخلي).

وقالت المصادر، إن هذا الأمر كان من أفكار العقيد المتقاعد فيل والدرون والجنرال المتقاعد مايكل فلين، الذى كان أول من شغل منصب مستشار الأمن القومى فى إدارة ترامب، حيث أشار أحد المصادر، إلى أن فلين بدأ بالفعل في تنفيذ فكرة مصادرة معدات الانتخابات، وتواصل شخصيا مع مسؤول كبير في وزارة الدفاع للمساعدة في الخطة.

وفي ديسمبر 2020، هدد فلين في مقابلة مع موقع "نيوز ماكس" الأمريكي، بأن ترامب قد ينشر الجيش "لاستعادة" انتخابات 2020، كما طرح أيضا علنا فكرة مصادرة ترامب جميع معدات التصويت في البلاد ثم نشر الجيش في الولايات المتأرجحة التي خسر فيها.

وقال فلين خلال المقابلة: "يمكن للترامب أن يأمر، داخل الولايات المتأرجحة إذا أراد، بالاستعانه بالقدرات العسكرية، وإعادة إجراء انتخابات في كل واحدة في تلك الولايات"،

وزعم فلين أن مثل هذا الإجراء "ليس فريدا من نوعه"، على الرغم من أنه لم يتم الاستعانة بالمكون العسكري في جهد وطني لمصادرة على آلات التصويت في تاريخ الولايات المتحدة.