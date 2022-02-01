استطلاع: تحالف ميركل المسيحي يتفوق على الاشتراكيين لأول مرة منذ شهور

عادت شعبية تحالف المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل المسيحي إلى التفوق مرة أخرى على شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم لأول مرة منذ بضعة شهور، حسب نتائج استطلاع حديث للرأي نُشِرَتْ نتائجه اليوم الثلاثاء.



وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لقياس الرأي أن التحالف المسيحي سيحصل في حال إجراء الانتخابات البرلمانية، يوم الأحد المقبل، على 27% فيما سيحصل حزب المستشار الحالي أولاف شولتس الاشتراكي على 23%.



وبالمقارنة مع نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الأسبوع الماضي، تمثل هاتان النسبتان زيادة بمقدار ثلاث نقاط مئوية في نسبة تأييد التحالف المسيحي، فيما تمثل تراجعا بمقدار نقطتين مئويتين في نسبة تأييد الاشتراكيين.



وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة حصل فيها التحالف المسيحي على نسبة أفضل من الحزب الاشتراكي في استطلاع للرأي كانت في منتصف أغسطس 2021.



وأظهرت النتائج تراجع نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 9%، بينما لم يطرأ تغيير على نسب تأييد كل الأحزاب الأخرى حيث حصل حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم أيضا على 16% واليسار على 6% وحزب البديل من أجل ألمانيا على 10%، والأحزاب الأخرى على 10%.



وكشفت النتائج أن نسبة غير الناخبين والذين لم يحسموا اختيارهم وصلت إلى 23% وهي نفس النسبة تقريبا التي تم تسجيلها إبان الانتخابات البرلمانية الاتحادية في خريف العام الماضي.