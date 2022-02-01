القبض على شخصين للاشتباه في قتلهما شرطيين بألمانيا

احتجزت السلطات الألمانية شخصين مشتبه بهما يوم الاثنين، وذلك بعد نحو 12 ساعة من عملية بحث أطلقتها الشرطة في غربي ألمانيا عن قتلة شرطيين في قرية أولميت.

واعتقل المشتبه بهما /32 و38 عاما/ في بلدة سولزباخ.

واتصل الرجل البالغ من العمر 38 عاما بالشرطة عن طريق محاميه ليسلم نفسه ثم ألقت القوات الخاصة القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير.

وذكرت الشرطة أنه كان بالفعل مشتبها فيه رئيسيا حيث عثرت عناصر الشرطة على أوراق تخصه في مسرح الجريمة .

وبعد ذلك بوقت قصير، ألقي القبض على المشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 32 عاما في منطقة سكنية.

ولم يتضح بعد الصلة بين المشتبه بهما وإطلاق النار المميت على متدربة الشرطة / 24 عاما/ والمفتش بالشرطة /29 عاما/.

والرجلان المشتبه بهما مواطنان ألمانيان ولم يدليا بأي تعليق بشأن القضية.

ووفقا لقوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا، لم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تحديد هوية المشتبه بهما في القضايا الجنائية. وقالت السلطات إن التحقيق في الجريمة لا يزال جاريا.

وكانت الشرطة في مدينة كايزرسلاوترن ذكرت في وقت سابق من يوم الاثنين أنه لم تتضح بعد خلفيات الجريمة، مشيرة إلى أن الشرطيين التابعين لوحدة تفتيش منطقة كوزل كانا في دورية رويتينة على الطريق.

وأضافت الشرطة أن الشرطيين لقيا حتفهما بطلقات مميتة على أحد الطرق في مدينة أولمت في حوالي الساعة 20ر4 صباحا (التوقيت المحلي).

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطيين تمكنا من إرسال رسالة عبر جهاز لاسلكي بأنفسهما.

وذكر الشرطيان في الرسالة عبارة "إنهم يطلقون النار". وقبلها أبلغ الشرطيان عن اكتشاف حيوان ميت في سيارة.