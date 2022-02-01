بيومي فؤاد: « مش بأخد أكثر من 3 دقائق في الاتفاق على أي عمل»

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه يقبل الأعمال المقدمة إليه بسرعة، ولا يأخذ وقت خلال الاتفاقيات الملزمة لأي عمل سواء سينمائي أو درامي، متابعًا: «أنا ملتزم بكلمتي عند التعاقد ومعروف عني مش بصعب الأمور وبتفق بسرعة في الشغل، ومش بأخد أكثر من 3 دقائق في الأتفاق».

واستكمل، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أنه تعرض لموقف في بداية مشواره الفني، حيث أبلغ أحد عنه نقابة المهن التمثيلية أنه خارج النقابة، مضيفًا: «في شخص أذاني في مسرحية أهلا يا بكوات و بلغ عنى النقابة أنى مش معايا تصريح».

وتابع، أنه يرى أصعب الأدوار التي قدمت خلال الفترة الماضية، هو دور حلا شيحة في مسلسل خيانة عهد مع يسرا، قائلًا: «دور شر مركب».

وروّى الفنان بيومي فؤاد، موقف كوميدي جمعه مع الفنان أوس أوس، قائلًا: «قابلت أوس أوس في عزاء وبقوله ما نجيش ليك في حاجة وحشة.. قالي هتيجي أنت بتسيب حاجة».

واستكمل، أنه يحلم دائمًا بحلم منذ الصغر، متابعًا: « في حلم بخاف منه وشاهدته كثيرا من طفولتى أن هناك كلب بيجرى ورايا وأنا بلعب كورة وصوتى مش طالع».