مياه المنيا: جولات ميدانية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركزي مغاغة والعدوة

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عددا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي العدوة ومغاغة التابعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير الريف المصري "حياة كريمة "؛ لمتابعة نسب التنفيذ بها.



بدأ السعيد، زيارته بتفقد أعمال إعادة التأهيل بمحطة برطباط المرشحة ١٠٠ل/ث، وتفقد أيضا محطة مياه بني عامر المرشحة والتي تعمل بطاقة إنتاجية ٣٠٠ل/ث.



ثم توجه السعيد لتفقد محطة بني وركان المرشحة ٦٠ل/ث ومحطة معالجة مياه العدوة ٢٠٠ل/ث والتي يتم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية، بتكلفة إجمالية ٢٠٠ مليون جنيه تقريبا على مساحة ٢٥ فدانا، موجها بسرعة إنجاز أعمال التنفيذ قبل ٢٠٢٢/٦/٣٠، طبقا للجدول الزمني للمشروع والعمل على مدار ٢٤ ساعة.



كما تفقد محطة مياه جزيرة شارونة بمركز مغاغة والتي يتم إنشاؤها بطاقة تصميمية ١٠٠ ل/ث ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، وكذلك تفقد أعمال إعادة تأهيل محطة مياه شارونة المرشحة بطاقة ٦٠ ل/ث.



وأكد السعيد، أثناء جولته على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوعية المواطنين بأهمية مبادرة حياة كريمة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم وكيفية المحافظة على هذه المشروعات.