استونيا: مقاتلة روسية اخترقت المجال الجوي للبلاد السبت الماضي

أعلنت إستونيا اليوم الاثنين، أن مقاتلة روسية اخترقت مجالها الجوي.

وأفاد الجيش الأستوني بأن المقاتلة وهي من طراز سو – 27 اخترقت المجال الجوى للدولة المطلة على بحر البلطيق دون الحصول على تصريح بذلك يوم السبت الماضي، مضيفاً أن الحادث وقع قرب جزيرة فيندلو واستمر لمدة لم تتجاوز الدقيقة .

وقامت وزارة الخارجية في إستونيا باستدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية.

وقالت إستونيا، وهى عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن هذا هو أول انتهاك روسي للمجال الجوى منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد ما إجماليه خمسة حوادث وقعت العام الماضي.

وأشارت إلى أن المقاتلة الروسية لم تبلغ عن خطة طيران، كما أنها لم تستمر في التواصل عبر الراديو مع إدارة مراقبة الحركة الجوية في إستونيا.