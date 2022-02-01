وزير الخارجية السوري ونظيره العماني يبحثان المواضيع ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، الموضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المقداد - خلال اللقاء، اليوم الأثنين، وفقا لوكالة الأنباء السورية - أهمية الزيارة التي تأتي في إطار العمل العربي المشترك والتضامن العربي وإقامة أطيب العلاقات بين الدول العربية.

وأضاف أن هذه الزيارة مفصلية ومهمة وتأخذ أبعادها من خلال العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين.

من جهته، قال وزير الخارجية العماني، إنه نقل للرئيس السوري رسالة من السلطان هيثم بن طارق، تم التأكيد خلالها على أصالة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين والتطلع إلى تعميق المصالح المشتركة، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة حراكاً متجدداً لهذه العلاقات في مختلف المجالات.

وأضاف البوسعيدي أن هناك جهودا خيرة تقوم بها العديد من الدول في الوقت الحاضر للم الشمل وتصفية الأجواء وتصحيح أخطاء الماضي والتوجه بنظرة تكون أكثر مستقبلية لعلاقات التعاون العربي المشترك والتضامن وتجاوز الماضي بالتفاؤل نحو المستقبل، معرباً عن الأمل بأن تؤتي هذه الجهود ثمارها ونتائجها الإيجابية بما يخدم الشعوب العربية في الوقت الحالي وفي المستقبل.