قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأدوية التي تم الموافقة عليها من قبل هيئة الدواء المصرية تكون طارئة الاستخدام، لذلك يجب أخذها تحت إشراف طبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الاثنين، أن عقار إيفوشيلد يؤخذ عن طريق الحقن وبالتالي يجب أن يؤخذ تحت إشراف طبي خاصة المراحل الأولى للاستخدام، لافتًا إلى أنه يؤخذ من الاشخاص فوق الـ 18 عامًا.

وتابع، أن العقار يتم أخذه في الفترة الأولى من الإصابة وهي من 5 لـ 7 أيام من بداية الإصابة، مضيفًا أن هؤلاء المرضى مصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة ولكن محتمل أن يدخلوا في أعراض شديدة بسبب الأمراض المزمنة أو ضعف الجهاز المناعي.

واستكمل، أنه من المقرر بعد استخدام هذا العقار وثبوت أنه آمن، فسوف يأخذ الموافقة الكاملة ويتم دراسة إمكانية طرحه بعيدا عن المستشفيات، لافتا إلى أن كل ذلك يحدده الطبيب.

وأوضح، أن هيئة الدواء المصرية أعطت بعض العقاقير الموافقة للاستخدام بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن عقار « مولنوبيرافير» من بينهم ومن المقرر أيضًا أن يؤخذ تحت إشراف طبي.