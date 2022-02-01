أكبر حزب معارض في تركيا: البنك المركزي تحول لمؤسسة لطباعة الأموال وتنفيذ الأوامر

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انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، الأوضاع الاقتصادية في بلاده.

وقال إن مكانة البنك المركزي تراجعت وأصبح مجرد مؤسسة "لطباعة الأموال" و"تنفيذ الأوامر".

ونقلت صحيفة "دنيا" التركية عنه القول إن تكلفة الطاقة من محطة "أكويو" للطاقة النووية، التي تعمل شركة "روسأتوم" الروسية على بنائها حاليا في جنوب تركيا، ستكون أكثر بكثير من سعر السوق للصناعات.

وتابع "يمكننا شراء كهرباء أرخص من الخارج."

وقال إنه إذا وصل حزب الشعب الجمهوري إلى السلطة، "فسيتعين عليه حل مشكلة التكلفة بطريقة أو بأخرى"، في إشارة إلى صادرات الغذاء إلى روسيا، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويدعو حزب الشعب وأحزاب معارضة أخرى لإجراء انتخابات مبكرة في ظل ما تشهده البلاد من تدهور في سعر صرف الليرة وارتفاع في التضخم.

ويصر حزب الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه على أن الانتخابات لن تجرى إلا في موعدها المقرر عام 2023.

ويمكن إجراء انتخابات مبكرة في تركيا إما بدعوة من الرئيس أو بـ60% من أعضاء البرلمان.

وجدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري هو ثاني أكبر حزب في البرلمان التركي، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه المنافس الأقوى لأردوغان.