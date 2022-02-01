6 شركات تطلب الاشتراك في مزايدة بيع ترددات اتصالات في جنوب أفريقيا

أعلنت هيئة الاتصالات المستقلة في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين تقدم 6 شركات بطلب الاشتراك في مزايدة لبيع نطاقات تردد اتصالات إضافية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الهيئة القول إن الشركات الست تشمل إم.تي.إن جروب أكبر شركة اتصالات هاتف محمول في أفريقيا، وفوداكوم جروب ليمتد الرئيسية في جنوب أفريقيا، وتيلكوم إس.أيه إس.أو.سي ليمتد وسيل سي ليمتد وراين نتوركس وليكويد تيليكومز.

وأشارت بلومبرج إلى أن شركة تيلكوم كانت قد قدمت في وقت سابق من الشهر الحالي طلبا عاجلا لوقف المزايدة المقرر إجراؤها في آذار/مارس المقبل.

وتعتبر حكومة جنوب أفريقيا هذه المزايدة جزءا من الإصلاح الهيكلي الحيوي والمطلوب بشدة لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال زيادة الاستثمار في خدمات الاتصالات فائقة السرعة وخفض تكلفة نقل البيانات في البلاد.