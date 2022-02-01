أستاذ أمراض الجهاز الهضمى: 80% من المصابين بكورونا لن تظهر عليهم أعراض

قال الدكتور محمد منيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد، إن الانتشار الواسع لفيروس كورونا حول العالم يرجع إلى متحور «أوميكرون» سريع الانتشار، لافتًا إلى أن الاستجابة للتطعيمات الحالية والأدوية الأجسام المناعية التى تتكون لمواجهة هذا الفيروس جيدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه 80% من المصابين بكورونا لن تظهر عليهم أعراض فيما بعد، بينما الباقى سيكون أعراض بسيطة ومتوسطة وقليل الذين ستكون الأعراض لديهم شديدة بعد الإصابة بمتحور أوميكرون.

واستكمل، أن على الرغم من قلة الأعراض المصاحبة لمتحور «أوميكرون»، وتشابهه بالإنفونزا الموسمية، إلا أنها الناس المصابة بمتحور أوميكرون قد يدخلون الرعاية المركزة وقد تكون الأعراض متوسطة.

كانت وصلت إصابات فيروس كورونا حول العالم لـ 374 مليونا و701 ألف و198 حالة.

بينما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم لـ 5 ملايين و664 ألفا و12 حالة.