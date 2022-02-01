تفتيش منازل مسؤولين سابقين في قضية اختلاس تتعلق بالغاز في أوكرانيا

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أطلق مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، عملية تفتيش لمنازل مديرين تنفيذيين سابقين لشركات طاقة تديرها الحكومة، في تحقيق بشأن اختلاس غاز طبيعي بقيمة 2ر2 مليار هريفنيا في عام 2020، وفقا لبيان نشره المكتب عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المكتب لم يكشف عن أسماء المسؤولين السابقين الذين يخضعون للتفتيش.

ويجري أيضا تفتيش مكتب شركة أوكرترانسجاز لنقل الغاز التي تديرها الحكومة.

ولم تتمكن المتحدثة باسم الشركة، إيفانا بيدي، التعليق على الفور.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، فتش المحققون منزل الرئيس التنفيذي السابق لشركة نفتوجاز أوكريني أندري كوبوليف، حسبما أفادت وكالة "انترفاكس" الأوكرانية للأنباء.