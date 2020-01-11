ندوة بمعرض الكتاب تؤكد أهمية الترجمة كجسر ثقافي لتقارب الشعوب

قال المترجم خالد رؤوف، اليوم الإثنين، إن الترجمة بوصفها إعادة إنتاج للكتابة الابداعية في لغة جديدة، هي الجسر الثقافي الأهم لتوطيد العلاقات بين الشعوب، فالمترجم لا ينقل كلمات لكنه ينقل ثقافة كاملة.

وأضاف - خلال ندوة "العلاقات الثقافية والترجمة المشتركة بين مصر واليونان" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53 - أن من عناصر تكوين المترجم استلهام تجارب المترجمين الآخرين، مؤكدا أن المترجم حين يعمل يجب أن يكون له استراتيجية محددة، فـ"المترجمين هم جسر لنقل الثقافة".

وحول إعادة ترجمة أعمال مشهورة، لفت إلى أن هناك العديد من المشكلات بسبب غياب التنسيق بين الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن عقد بروتوكول تعاون بين اليونان وبين الهيئات المصرية يساعد في عملية نقل الترجمات.

وأوضح أن الأعمال المهمة يجب أن تعاد ترجمتها أكثر من مرة؛ لأن كل ترجمة هي بمثابة "حركة" فالترجمة غير ثابتة أبدا، وتراكم المعرفة والخبرات يؤدي إلى فهم أكثر عمقا للأشياء المختلفة، فاللغة "كائن حي" دائما ما يتغير.

وبين أن النقل عن لغات وسيطة هو بمثابة "خيانة" للنص الأصلي فهذا أمر لا يجوز أبدا أن يقوم به أي مترجم يحترم عمله.

وفي السياق نفسه، أكد أن الثقافة العربية خسرت الكثير حينما لم يترجم الأوائل في العصور الإسلامية المؤلفات اليونانية المتعلقة بالمسرح إلى جانب الكتب التي نقلوها عن اليونانية وكانت أحد روافد النهضة في العصور القديمة.

وخالد رؤوف أكاديمي ومترجم مصري، ترجم من اليونانية قرابة عشرين كتابا، من بينها "ألكسيس زوربا، سيرته وحياته" لنيكوس كازانتزاكيس، و"في شوارع القاهرة: نزهة مع نجيب محفوظ" و"أصوات سكندرية" لبيرسا كوموتسي، و"التحول" و"أموت وطنا" لـ ذيميتريس ذيميترياذيس، و"قيامة مايكل جاكسون" لذيميتريس سوتاكيس و"جيران العالَم" مختارات من شعر يانيس ريتسوس.وتحل دولة اليونان كضيف شرف على دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ53، التي انطلقت يوم 26 يناير الجاري وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتحتفي الدورة الحالية بيحيى حقي وعبد النواب يوسف كشخصيتي المعرض، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".