وزيرا دفاع أوكرانيا وكندا يناقشان الأوضاع الأمنية الأوكرانية

ناقش وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مع وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند الوضع الأمني ​​على الحدود الأوكرانية وفي الأراضي الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية -في بيان اليوم الاثنين- أن هذا الاجتماع جاء في إطار زيارة رسمية قامت بها أناند إلى كييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن مباحثات الوزيرين ركزت بشكل خاص على تفاقم الوضع الأمني ​​المتعلق بالتدريبات العسكرية الروسية - البيلاروسية المشتركة بالقرب من حدود أوكرانيا.

وعبَّر ريزنيكوف عن امتنانه لقرار الحكومة الكندية تقديم المساعدة لدعم أوكرانيا، وتوسيع مهمة التدريب العسكري في البلاد.

وشدد الطرفان على أن أوكرانيا وكندا شريكان استراتيجيان في مجال الأمن والدفاع، ويشتركان في رؤية مشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية، وملتزمتان تمامًا بالسلام والأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية وحماية القيم والحريات المشتركة.