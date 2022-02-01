زيلينسكي يوقع مرسوما لإصلاح الجيش الأوكراني وزيادة قوامه

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوما اليوم الثلاثاء، لإعادة بناء الجيش وجعل العمل فيه أكثر جذبا.

ووفقا للمرسوم، سيعمل مجلس الوزراء على وضع قوانين لزيادة الرواتب تدريجيا وتحويل نهج الجيش إلى عمل احترافي بحت.

وقال زيلينسكي أمام البرلمان: "(تم إصدار) هذا المرسوم من أجل أن يعم السلام قريبا- السلام في أوكرانيا".

وتم استحداث التجنيد عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وبداية القتال بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو شرقي أوكرانيا.

ويريد زيلينسكي زيادة عدد جنود القوات المسلحة بواقع 100 ألف بحلول عام 2025، وسيتم إلغاء التجنيد الإجباري في 2024.